⁠⁠⁠⁠⁠مفتي مصر السابق ينصح مُتصلًا بتطليق زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

علق الدكتور علي جمعة، مُفتي مصر السابق، على شكوى متصل من زوجته، التي تطالبه بالطلاق، لأنه لا يُنجب، موجهًا له نصيحة بأن يطلقها.

وكان السؤال الذي وجهه المتصل خلال حلقة من برنامج ” والله أعلم ” على شاشة سي بي سي المصرية: ” كنت أتداوى من الهرمونات قبل الزواج، وبعد أن تزوجت اكتشفت أني لن أنجب، وزوجتي تعترض على هذا وتطلب الطلاق، فما حُكم هذا؟ ” .

ورد علي جمعة بقوله: إن الوجه الشرعي يؤكد أن عدم الإنجاب لا يُعد من العيوب التي تُجيز لأحد الطرفين أن يتخلى عن الطرف الآخر بموجبها، ولكن هناك جانب أخلاقي واجتماعي، وهو أن يطلقها من باب النبل الأخلاقي.