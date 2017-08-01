الحكم بسجن المعتدي على المسلمة المحجبة في بريطانيا 10 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أصدرت محكمة بريطانية اليوم الإثنين حكماً بسجن رجل بريطاني 10 أشهر، لاعتدائه على ممرضة مسلمة محجبة أثناء توجهها لعلاج مريضة، في أغسطس الماضي.

واعتبرت المحكمة الاعتداء عنصرية دينية وتسببًا في تخويف شخص بممارسة أعمال عنف استفزازية، مشيرة إلى أن المتهم سبق أن أدين في أعمال عنف.

ووقعت الحادثة في شهر أغسطس الماضي في مدينة ” ستون أون ترينت ” بالقرب من مكان إقامة الممرضة التي خرجت من منزلها لعلاج مريضة، فقام بالاعتداء عليها بصفعها على وجهها ومحاولة نزع حجابها.