وزير الدفاع الماليزي نعمل بشكل وثيق مع المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

صرح وزير الدفاع الماليزي داتوك سري هشام الدين حسين، أن ماليزيا تعمل بشكل وثيق مع المملكة ودول أخرى بالشرق الأوسط، لإحباط تهديدات تنظيم ” داعش ” ، وذلك بعد تجرُّئه على تهديد أقدس الأماكن لدى المسلمين، الحرمين الشريفين.

وأضاف أنه بحث هذه المسألة بالتفصيل خلال اتصال هاتفي مع نائب الملك الأمير محمد سلمان، قائلًا: ” اتفقنا خلال المكالمة على إرسال المملكة لضباط رفيعي المستوى إلى كوالالمبور لتبادل المعلومات الاستخباراتية، والبت في مسار العمل ضد الإرهاب ” .

وأعرب وزير الدفاع الماليزي، عن انزعاجه الشديد من هذا التطور. مشيرًا إلى أن ماليزيا مستعدة لتقديم دعمها الكامل للمملكة، لافتًا إلى أن هناك ثقة في التعاون بين بلاده ودول الشرق الأوسط، لاسيما في المشاركة الاستخباراتية.