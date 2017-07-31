سعود القحطاني: الجزيرة تكذب والأجواء لا تزال مغلقة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، قائلا: ” كالعادة قناة الجزيرة تكذب بشكل فاضح، شكوى سلطة قطر لمنظمة الطيران الدولية كان مصيرها الفشل الذريع، والمقاطعة قائمة، والأجواء مقفلة ” .

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قدمت الأمانة العامة للمنظمة ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة الدول الأربع أكدت سلامة الأجواء وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها منذ بداية الأزمة.

وتابع: رئيس الوفد السعودي تصدى لمندوب السلطة القطرية وفند دعوى المظلومية التي تمسح بها، وكانت النتيجة صحة موقف الدول الأربع واستمرار غلق الأجواء.