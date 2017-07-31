سعود القحطاني: الجزيرة تكذب والأجواء لا تزال مغلقة - صحيفة صدى الالكترونية

سعود القحطاني: الجزيرة تكذب والأجواء لا تزال مغلقة
كشف سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، قائلا: ” كالعادة قناة الجزيرة تكذب بشكل فاضح، شكوى سلطة قطر لمنظمة الطيران الدولية كان مصيرها الفشل الذريع، والمقاطعة قائمة، والأجواء مقفلة ” .
وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قدمت الأمانة العامة للمنظمة ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة الدول الأربع أكدت سلامة الأجواء وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها منذ بداية الأزمة.
وتابع: رئيس الوفد السعودي تصدى لمندوب السلطة القطرية وفند دعوى المظلومية التي تمسح بها، وكانت النتيجة صحة موقف الدول الأربع واستمرار غلق الأجواء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31023 ] نشر منذ 35 دقيقة
متعودين على الكذب ..
,,, لاغرابة من التحريف والتزييف وقلب الحقايق في قناة الجزيره ,, عندهم ناس محترفين في هاالأمور ,,
gn[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 15 دقيقة
الرجال هذا وش وضعه