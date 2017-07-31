⁠⁠⁠⁠⁠وزير الخارجية الهندي: 2046 سجينًا بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي إم جي أكبر، أن عدد السجناء من الجنسية الهندية في المملكة بلغ 2046 سجينًا.

وذكرت صحيفة ” بزنس ستاندردر ” الهندية أن عدد السجناء الهنود في 81 دولة في العالم حتى العام الحالي بلغ 7448 سجينًا.

وأشارت إلى أن أكبر عدد من السجناء الهنود في سجون المملكة؛ إذ بلغ عددهم 2046 سجينًا في قضايا مختلفة، تليها الإمارات العربية المتحدة 1376، وفي النيبال 852، وفي الكويت 506، وفي باكستان 468 سجينًا، مشيرة إلى أن 70 في المئة من السجناء الهنود يقبعون في سجون تلك الدول الخمس.

وقالت الصحيفة إن عدد السجناء الهنود في أمريكا وكندا وأستراليا ودول أخرى لا يزال غير معروف؛ لعدم مشاركة بعض السجون المعلومات عن السجناء وجنسياتهم.