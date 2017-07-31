وزير النقل القطري يهاجم الدول العربية بجلسة " الإيكاو " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

عقد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ” الإيكاو ” جلسة استثنائية بناءً على الشكوى المقدمة من قطر، اليوم الاثنين، وفقًا للمادة 54 (ن) من اتفاقية الطيران المدني الدولي ” شيكاغو 1944 ” ، التي تمنح الدول الأعضاء الحق في بحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية.

وشاركت المملكة بوفد يرأسه عبد الحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وافتتح رئيس مجلس المنظمة الجلسة بتأكيده تجنب الخوض في الأمور السياسية، والالتزام بالأمور الفنية التي هي من اختصاص منظمة الإيكاو.

من جانبه؛ ألقى وزير النقل القطري رئيس وفد دولة قطر، بيانًا تهجم فيه على الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، ووصف قراراتها بأنها إجراءات تعسفية اتخذتها الدول لحصار قطر.

واعترض رئيس الوفد السعودي على البيان القطري الذي لم يلتزم بمسببات عقد الجلسة الاستثنائية بموجب المادة 54 (ن) المخصصة للأمور الفنية فقط، وسجل رئيس وفد المملكة رفضه للبيان القطري المليء بالمغالطات والمخالف للواقع بالنيابة عن الدول الأربع.

وقدمت وفود كل من المملكة، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر؛ ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة، من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح 9 مسارات جوية إضافية لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية.

ولقيت الورقة استحسان أعضاء المجلس الذي أشاد بروح التعاون بين دول المنطقة على المستوى الفني في الطيران المدني.

وقدمت الأمانة العامة ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها وفق الملحق الحادي عشر من اتفاقية شيكاغو.

واتخذ المجلس 5 قرارات، أولها الطلب من الأمانة العامة أن تواصل تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ، وتشجيع الدول على التعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية،و تشجيع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس، ابتداءً من دورة المجلس المقبلة،و التنويه بروح التعاون وتكليف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت، وحث جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو بالتقيد بروح اتفاقية شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة واستدامة الطيران المدني الدولي.