بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب مركبة بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، أنه قد ورد بلاغًا للعمليات صباح اليوم الإثنين في تمام الساغة 9:09 صباحًا، عن حادث إنقلاب وانيت بالطريق المؤدي من نزول الحجير بيضان إلى الباحة .

وأوضح الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين والقيادة الميدانية حسب البلاغ الوارد للعمليات، بأنه يوجد تعدد إصابات بالموقع، وعند الوصول إلى الموقع، وتمت مباشرة الحادث من قبل الفرق الإسعافية، واتضح وجود أربع حالات، منها حالتا وفاة، وحالة ثالثة بإصابة خطرة، والرابعة إصابة متوسطة، مضيفًا أنهُ تم التعامل مع الإصابات إسعافياً ونقلها إلى مستشفى الملك فهد العام.

وأبرز ” الزهراني ” دور الجهات المشاركة في الحدث، وهي الهلال الأحمر، والدفاع المدني، ودوريات المرور، والدوريات الأمنية.