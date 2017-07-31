" العمل " تتابع وصول العمالة القادمة بتأشيرات موسمية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بالتنسيق المستمر والتعاون مع الجهات المختصة، تابع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على مدار الساعة وصول العمالة القادمة بتأشيرات عمل موسمي، للتأكد من استقدامهم للعمل الذي استقدموا من أجله.

وأكد مدير إدارة التفتيش في فرع الوزارة بالمدينة المنورة ناجي الأحمدي، أن المنشآت المخالفة والتي يثبت بيعها للتأشيرات الموسمية التي حصلت عليها، سيتم معاقبتها بغرامة مالية، إضافة إلى منع المنشأة من استقدام التأشيرات الموسمية مستقبلًا.