⁠⁠⁠⁠⁠مصرع شخصين في حادث بمشعر عرفات - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، في الساعة ٩:٢٥من صباح اليوم الإثنين، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في في مشعر عرفات أمام مسجد نمره وبه عدد من الإصابات، وعلى الفور تم توجيه ٣فرق اسعافية، وفرقة تدخل متقدم.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادوما، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة و٣ إصابات، وتم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت إصابة خطرة وإصابتين متوسطة الخطورة إلى مستشفى النور التخصصي.