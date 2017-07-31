" أوقاف القدس " تشكل 4 لجان لفحص أضرار اقتحام الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، إنها شكلت 4 لجان متخصصة لفحص الأضرار الناجمة عن اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية.

من جانبه؛ قال ” عزام الخطيب ” مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى إن هدف اللجان؛ فحص وتقييم جميع الأضرار الناجمة عن اقتحام المكاتب، والمراكز في المسجد الأقصى المبارك، بجميع مرافقه، من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح ” الخطيب ” : ” تؤكد دائرة أوقاف القدس حرصها التام على بيان كل الحقائق، وإعلام الرأي العام بها إلى حين انتهاء عمل اللجان، وتقديم التقارير الرسمية بشأن كل الوثائق الموجودة في المسجد الأقصى المبارك”.

وأضاف ” الخطيب ” : ” ما ورد على لسان رئيس مركز القدس الدولي بشأن سرقة وثائق أملاك الأوقاف غير دقيق ولا يستند إلى أي أساس أو تحقيق أو تدقيق رسمي، ولا نعلم الهدف من إثارة ما صدر عنه.. وتهيب دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، بجميع المواطنين، بعدم التعاطي مع ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف المحلية، ما لم تكن من مصدرها الرسمي، وهي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ” .

واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى في 14 يوليو الجاري، وأغلقته لمدة يومين كاملين، بعد طرد حراس المسجد وموظفي الأوقاف منه.

ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.