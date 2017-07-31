بالصور.. السيطرة على حريق شقة سكنية بمكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، السيطرة على حريق اندلع اليوم الاثنين في شقة تقع بالدور الثاني بمبنى سكني مكون من 6 طوابق في حي العزيزية.

وأشار ” الشريف ” ، إلى أن الإدارة تلقت بلاغًا باشتعال النيران في المبنى المأهول بالسكان، لتخلى العمارة من الساكنين والمقدر عددهم بحوالي 30 شخصًا، عن طريق وحدات الإنقاذ، وإخماد الحريق عن طريق وحدات المكافحة.

ونجم عن الحادث إصابة امرأة باختناق بسيط، وتلقت العلاج اللازم في الموقع وهي بصحة جيدة، وجرت شخوص فريق التحقيق بالإدارة للتعرف على مسببات الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.