عسير تستضيف دورة التصنيف الاقتصادي والوظيفي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

نظمت وزارة المالية اليوم الإثنين، دورة تعريفية تحت عنوان: ” التصنيف الاقتصادي والوظيفي وفقاً لمنهجية احصاءات مالية الحكومة ” ، التي استضافتها أمانة منطقة عسير.

وتهدف الدورة إلى تطوير، وتأهيل الموارد البشرية المناط بها مهمة تطبيق تصنيف الميزانية العامة للدولة، من خلال تطبيق التصنيف الاقتصادي والوظيفي، وتأهيل المختصين لدى الأجهزة الحكومية للتعامل مع التصنيف الجديد وتطبيقه.

حضر الدورة أمين منطقة عسير المهندس صالح بن عبد الله القاضي ، والمستشار الاقتصادي بوزارة المالية وسكرتير لجنة مشروع تطوير احصاءات مالية الحكومة علي بن عايض الحصوصة ، ووكلاء الأمانة، وعدد من مديري العموم والإدارات، وممثلي البلديات المرتبطة بأمانة منطقة عسير، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة أكثر من 130 مشاركاً.