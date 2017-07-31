علماء يبتكرون تقنية لتحسين أداء أجنحة الطائرات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نجحت مجموعة سعودية متخصصة في مجالات تقنية الطيران والخدمات المساندة المتخصصة؛ في التوصل إلى تصميم تقني، يحسن أداء أجنحة الطائرات، ويقلل من استهلاك الوقود، ويخفض من الانبعاثات الكربونية بالطائرات، من خلال أبحاث جديدة، واختبارات باستخدام المحاكاة الحاسوبية على عدد من طائرات ” إيرباص ” و ” بوينج ” ، وقُدِّمَت على إثرها 4 طلبات براءة اختراع دولية، لحماية الحقوق الفكرية.

من جانبه؛ قال رئيس مجلس إدارة مجموعة ” ماز ” ، المهندس محمد الزير: ” يحسن التصميم الجديد من مستويات أداء الطائرات، ويقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية؛ وبالتالي من تكاليف التشغيل، الأمر الذي يجعل من التصميم الجديد فرصة متميزة لشركات تصنيع الطائرات لزيادة كفاءة الأداء؛ ما يمكِّن شركات الطيران العالمية من تخفيض تكاليف التشغيل، وزيادة قدرتهم التنافسية ” .

وأوضح ” الزير ” ، أن هذا التطور سيكون إضافة متميزة لصناعة الطيران، خاصة أن معظم الطائرات العاملة حاليًا، أو تلك التي قيد التصنيع، ويمكن تعديلها حسب تصميم هيكل الأجنحة الجديد في وقت قليل؛ ما يجنب شركات الطيران إخراج الطائرة من الخدمة لفترة طويلة.

وتابع: ” لقد فاقت نتائج أبحاثنا المعدلات المتعارف عليها عالميًا، ومع ثقة مهندسي الشركة في هذه النتائج ارتأت الشركة أيضًا اللجوء إلى طرف مستقل ومحايد ذي مصداقية دولية؛ للتحقق من نتائج الأبحاث التطويرية والاختبارات.. توجهنا إلى مركز الطيران والفضاء الألماني دي إل آر، للتحقق من صحة نتائج أبحاثنا باستخدام تطبيقات معتمدة عالميًّا في حساب تسارع وسلوك الهواء على الأجزاء الخارجية للجناح أثناء سرعات تقترب من سرعة الصوت، وأثبتت المراجعات العلمية والهندسية التي قام بها مركز الطيران والفضاء الألماني صحة نتائج أبحاثنا والاختبارات التي قمنا بها ” .