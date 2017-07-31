نظام الكتروني لمتابعة الخطة السنوية لصحة القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، نظامًا إلكترونيُا بعنوان ” هدف ” لمتابعة خطتها السنوية ومراحل تنفيذها ورفع التقارير الدورية عن المنشآت الصحية المستهدفة بعد ربطها بالنظام.

ووصف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، هذه الخطوة بانها ستسهم في متابعة خطط الشؤون الصحية بالمنطقة في جميع المجالات الطبية والإدارية ، مبينًا أن الشؤون الصحية عمدت إلى إتباع أساليب جديدة في تطوير العمل لاتخاذ القرارات المبنية على رؤية واضحة ، بمشاركة فريق العمل بالمجلس التنفيذي لصحة القصيم.