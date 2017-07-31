مقتل شرطي في " ديالي " العراقية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قتل شرطي عراقي وأصيب آخران بجروح اليوم ، فيما قتلت مجموعة مسلحة مجهولة قيادياً في تنظيم ” داعش ” الإرهابي, في حادثين أمنيين منفصلين في محافظتي ديالى وكركوك العراقيتين.

وأفاد مصدر أمني عراقي في تصريح صحفي أن شرطيًا لقي مصرعه وأصيب آخران بجروح, في انفجار عبوة ناسفة على طريق زراعي قرب قرية ” توكل ” شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وفي كركوك شمال العراق، قتل قيادي في تنظيم “داعش ” الإرهابي بنيران مجموعة مسلحة مجهولة أطلقتها على سيارته أثناء سيرها في إحدى قرى ناحية الرياض جنوب غربي المحافظة.