⁠⁠⁠⁠⁠الشرطة الباكستانية تقتل مسلحين من عناصر " القاعدة " في كراتشي - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

قتلت الشرطة الباكستانية مسلحين اثنين من عناصر تنظيم القاعدة خلال عملية نفذتها، مساء اليوم الإثنين، في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وقال كبير مسؤولي الشرطة في كراتشي راو أنور في تصريح لوسائل الإعلام إن فرقة من قوات الشرطة داهمت منزلاً في حي ” شاه عبداللطيف ” بناء على معلومات استخباراتية، ولكنها تعرضت لإطلاق النار من قبل مسلحين كانا داخل ذلك المنزل، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وأضاف أن فرقة الشرطة تمكنت من القضاء على المسلحين اللذين كانا بالمنزل، مشيرا إلى أنهما كانا من عناصر ” تنظيم القاعدة ـ فرع جنوب آسيا ” ، وكانا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهما في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بما في ذلك اغتيال مسؤول كبير في الشرطة بكراتشي.