ارتفاع حجم الودائع المصرفية في مصر لـ2.918 تريليون جنيه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في مصر بخلاف البنك المركزي بنحو 49 مليار جنيه ليصل في أبريل الماضي إلى 918ر2 تريليون جنيه مقابل 869ر2 تريليون جنيه في مارس السابق له.

وأفاد البنك المركزي المصري في تقريره الصادر اليوم، بأن إجمالي الودائع الحكومية ارتفع إلى 6ر504 مليارات جنيه، منها 8ر309 مليارات ودائع بالعملة المحلية، و8ر194 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفع إلى 413ر2 تريليون جنيه مقابل 375ر2 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحًا أن قطاع الأعمال العام استحوذ على 8ر36 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 2ر194 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 9ر449 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى التي تشمل غير المقيمين والشيكات والحوالات المشتراه فاستحوذت على 68 مليار جنيه.