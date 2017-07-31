بالفيديو.. المغامسي يحذر من الاستماع لأكاذيب أهل الإرجاف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد الغامسي: إنه ” من اللؤم أن يفيء الإنسان إلى عدو وطنه ” محذرا من الاستماع لأهل الإرجاف وتداول التغريدات الكاذبة الخاطئة التي يستهدف أصحابها ومن وراءهم زعزعة أمن واستقرار الوطن.

وأكد في برنامج الساعي على قناة المجد من تقديم محمد بن نسيلة: ” جاء الإسلام بالسمع والطاعة لولاة الأمر لأنهم عَصب اجتماع الكلمة ؛ الناس تفيء إلى قائد يجمعهم كانوا أكثر محبة ولحمة وقدرة على بناء ذلك الوطن ” .

وتابع أن العطاء للوطن يتمثل في غرس محبته في قلوب الأبناء والدعاء لولاة الأمر بالتوفيق وبالنظر للخيرات في الوطن.

وأردف أن طاعة الله وتوحيده من أسباب بقاء الوطن، لأن الله يحفظ عباده بصالح أعمالهم ، فكلما عملنا صالحا كان ذلك أفضل في بقاء أوطاننا.