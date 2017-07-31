القبض على عمالة تدير مصنع خمور في عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي في مدينة عرعر، اليوم، من رصد وكر أحد المروجين لبيع المسكر يديره ثلاثة عمالة وافدة تتراوح أعمارهم ما بين العقد الرابع والخامس من الجنسية الآسيوية.

وأوضحت شرطة عرعر، من خلال مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشمالية النقيب فايز الجهني أنه تمت الإطاحة بالمذكورين أثناء ترويجهم المسكر والقبض عليهم، وتبين أنهم بحالة تعاطي المسكر وبتفتيش منزلهم شقة سكنية بعمارة يسكنها وافدون عزاب، تم ضبط أدوات تصنيع العرق المسكر وجراكل بأحجام كبيرة ومتوسطة ممتلئة بالمسكر معدة للتصنيع والبيع.

وتم اتخاذ كافة إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة المذكورين والمضبوطات لفرع النيابة العامة بالمنطقة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.