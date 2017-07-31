بالصور.. الدفاع المدني بالطائف ينقذ " قطة " عالقة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الدفاع المدني بالطائف ينقذ ” قطة ” عالقة
تمكنت اليوم الإثنين، فرقة الدفاع المدني بالطائف، في إنقاذ ” قطة ” عالق ليومين بأعلى واجهة منزله في حي الشرفية، بطريقة تعاطف معها سكان الحي، عارضين عدة طرق لمحاولة إخراجه وإنهاء معاناته، مع اشتداد درجات الحرارة أثناء النهار .
وكان سكان الحي، قد قام بمحاولات عدة ولم تفلح والتي كانت تشكل خطراً على المنقذين حتى استنجدوا بعمليات الدفاع المدني، حيث استجابت مع البلاغ.
وتوجهت فرقة إنقاذ للموقع، واستطاع رجال الدفاع المدني إنقاذ ذلك القط العالق وإنهاء معاناته .
gn[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقويكم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31023 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطوه مقروده ، بها عرق قرد ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1847 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله كل خير و يحفظكم رب العالمين
الزهراااني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
في كل كبدرطبه اجر.جزاهم الله خيرالجزاءرجال الدفاع المدني اوكل شخص حاول انقاذها