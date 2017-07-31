 بالصور.. الدفاع المدني بالطائف ينقذ " قطة " عالقة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور.. الدفاع المدني بالطائف ينقذ ” قطة ” عالقة

بالصور.. الدفاع المدني بالطائف ينقذ ” قطة ” عالقة
عبد العزيز القثامي(صدى):

تمكنت اليوم الإثنين، فرقة الدفاع المدني بالطائف، في إنقاذ ” قطة ” عالق ليومين بأعلى واجهة منزله في حي الشرفية، بطريقة تعاطف معها سكان الحي، عارضين عدة طرق لمحاولة إخراجه وإنهاء معاناته، مع اشتداد درجات الحرارة أثناء النهار .

وكان سكان الحي، قد قام بمحاولات عدة ولم تفلح والتي كانت تشكل خطراً على المنقذين حتى استنجدوا بعمليات الدفاع المدني، حيث استجابت مع البلاغ.

وتوجهت فرقة إنقاذ للموقع، واستطاع رجال الدفاع المدني إنقاذ ذلك القط العالق وإنهاء معاناته .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يقويكم

[ عدد التعليقات: 31023 ] نشر منذ 2 ساعتين

قطوه مقروده ، بها عرق قرد ,,

[ عدد التعليقات: 1847 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله كل خير و يحفظكم رب العالمين

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

في كل كبدرطبه اجر.جزاهم الله خيرالجزاءرجال الدفاع المدني اوكل شخص حاول انقاذها

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