⁠⁠⁠⁠⁠الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط يبدأ زيارة إلى الجزائر - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية مساء اليوم الإثنين، أن وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا أليستار بورت يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى الجزائر.

وذكرت الوزارة – في بيان – أن اللورد ريشار ريسبي المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية للشراكة مع الجزائر سيرافق أليستار بورت خلال هذه الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من الحكومة الجزائرية وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة ، التي ستتخللها محادثات مع مسئولي وزارة الشئون الخارجية وكذلك العديد من الوزارات ، ستسمح للطرفين بتقييم واسع للحوار والتعاون بين البلدين وإيجاد محاور تعاون أخرى ، وستشكل فرصة سانحة لتعزيز الحوار السياسي أكثر بين البلدين من خلال تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وذكر البيان أن العلاقات الثنائية الجزائرية البريطانية عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما وتقدما ملحوظا ، لاسيما على الصعيد الاقتصادي ، حيث يعمل الطرفان على إقامة شراكات كبرى.