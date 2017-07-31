وظائف شاغرة بشركة الخطوط الحديدية " سار " - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ؛ توفر وظائف شاغرة للرجال من حَمَلِة الدرجة الجامعية وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، للعمل بفروع الشركة في كل من: الرياض، وحائل، والقريات، والجوف.

وأوضحت الشركة على موقعها الرسمي أن الوظائف المتاحة على مسمى: مساعد خدمة الركاب ” الرياض ” ، ومشرف المحطة ” القريات ” ، ومشرف المحطة ” الجوف ” ، ومساعد خدمة الركاب ” القريات ” ، ومساعد خدمة الركاب ” الجوف ” ، وكابتن قطار ” حائل ” ، ومضيف الركاب ” حائل ” .

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يوليو 2017، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكن الدخول من هنا.