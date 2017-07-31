⁠⁠⁠⁠⁠الشرطة التركية تضبط لبنانيًا قتل زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

ألقى رجال الأمن التركي؛ القبض على وافد لبناني في العقد الرابع من عمره، مساء اليوم الاثنين، بعد أن قتل زوجته بسكين، ودخل في نوبة عصبية ليخرج من المنزل ويهدد المارة بالذبح.

ورد بلاغ بنشوب مشاجرة في منزل وافد لبناني في أنقرة؛ وإقدامه على قتل زوجته من مواليد 1976، وبعد أن انتقل رجال الأمن شوهد الوافد حاملا سكينًا، ولكن سيطرت عليه القوات، وانتقلت الأجهزة الأمنية للوقوف على تفاصيل الجريمة كاملة بملابساتها.