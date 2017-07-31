بالصور.. قصة عربي مضطرب نفسيًا يعيش في غرفة مهجورة بالصحراء - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج؛ القبض على عربي مضطرب نفسيًا، ارتبطت حياته بغرفة مهجورة في منطقة واقعة على بعد 40 كم شمالي المحافظة.

واتخذ العربي غرفة مهجورة مملوءة بأكوام النفايات مسكنًا له قرب إحدى محطات الوقود شمالي محافظة الأفلاج، إلا أن رجوعه لغرفته بعد كل مرة يُقْبَض عليه فيها وترحيله للبلدة؛ تحول إلى سر لم يكشف بعد عن سبب بقائه في تلك المنطقة، ورجوعه إلى غرفته المظلمة المملوءة بأكوام النفايات.

ولم يتحدث العربي عن سر بقائه في تلك الغرفة التي تبعد عن الطريق العام، أو أسباب سكنه بها منذ حوالي 10 سنوات، ورجوعه لها بعد كل مرة يتم ضبطه وترحيله إلى بلده، فما هي إلا أيام معدودة بعد تأكيد الجهات الأمنية القبض عليه كل مرة وترحيله، يتفاجئ الجميع برجوعه مرة أخرى غلى غرفته.

ولم يفسر المقيم سر إقامته بين أكوام النفايات بغرفته التي تفتقر لكل مقومات الحياة، ولم يكشف عن الدوافع والأسباب التي أجبرته على العيش في تلك الغرفة المهجورة، واقتياته على الخبز اليابس، وارتدائه ثيابًا مهترئة لا تقيه من حرارة شمس الصيف، ولا تحميه من برودة الشتاء.