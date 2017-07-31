فتاة تستأجر شقة للقطط المشردة بألفي ريال شهريا - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة تستأجر شقة للقطط المشردة بألفي ريال شهريا
كشف تقرير مصور نشرته صحيفة لوس أنجلوس الأمريكية، عن فتاة سعودية تُدعى ” مها المطيري ” ، لديها اهتمام بالقطط المشردة، لدرجة أنها تقوم بتأجير وحدة سكنية خاصة لهم، بحوالي 2.400 ريال شهريًّا.
وأوضح تقرير مصور من داخل الشقة السكنية السرية بالرياض، والتي لا يعرفها أفراد أسرة مها المطيري، وتضع فيها العديد من أحواض الطعام الخاص بالقطط، كما أنها مفروشة بالسجاد؛ أن المطيري (35 عامًا) غير متزوجة، ولا تزال تعيش في منزل والدها الذي لا يتقبل فكرة جمعها للقطط المشردة من الشارع، حتى إنها كانت تخبئها داخل غرفتها.
وقالت المطيري إن والدتها توفيت قبل عامين، وأصيبت بالاكتئاب، فسمح لها والدها بالعمل في المراكز التجارية بالقرب من المنزل.
وذكرت أنها نجحت في استئجار شقة بحوالي 2.400 ريال شهريًا -ما يعادل أكثر من نصف راتبها- عبر أحد التطبيقات مكونة من 3 غرف في منطقة شرق الرياض، وجمعت في البداية عشر قطط من الشارع لإشباع شغفها برعايتها.
وحول ما إذا كانت تلك القطط المشردة تستحق كل تلك المعاناة والتكاليف من قبلها، أجابت المطيري بأن ” الأمر فعلاً يستحق.. لأن هذه القطط تجعلها تشعر بالسعادة ” .
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9780 ] نشر منذ 54 دقيقة
🤔🤔٢٤٠٠ريال شهريا وعشان قطط 😤😤
مو لو خليتيها صدقة جاريه لامك في مسجد احسن
او كفلتي فيها ايتام ؟؟؟اليتيم الواحد ٣٠٠ ريال
يعني هالمبلغ يكفلك ٨ ايتام عن امك وابوك ونفسك
بلا هالقطط المعفنه 😷😷
ندري فيها اجر بس اجر كفالة اليتيم اعظم
قال الحبيب (انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه واشار في الوسطه والسبابه) عليه الصلاة والسلام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31011 ] نشر منذ 54 دقيقة
(( للناس فيما يعشقون مذاهب )) ,,,
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9780 ] نشر منذ 43 دقيقة
بعدين معقوله مبلغ شقه ثلاث غرف ٢٤٠٠
.
.هذا عندنا ايجار دور كامل ارضي مع حوش وديوانيه خارجيه 😊
gn[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 39 دقيقة
عندكم وين
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 19 دقيقة
أن من عشاق القطط وفعلا هي تخفف من الاكتئاب وتشفي جو من المرح والفرح في البيت شوفوا مااحلاهم في اليوتيوب كان نفسي اعمل زيها بس موشيه غرفه كبيره وحوش كبير وجمعهم فيه وجيب لهم أكل أتفق مع المطاعم على الأكل المتبقي وغيره واشتريلهم بس ما فيه فلووووووس
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 17 دقيقة
تصحيح تضفي شقه
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1842 ] نشر منذ 5 دقائق
جزاكي الله كل خير
ابوبدر[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . الله امر بحسن التدبير في النعم . ليتها زارت المستشفيات وشافت احتياجات البشر من كراسي متحركة او شافت لها وحده من البنات الضعوف المحتاجين او راحت للايتام وكفلت بها يتيمة . يالله لا تحاسبنا بافعال غيرنا