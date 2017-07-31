فتاة تستأجر شقة للقطط المشردة بألفي ريال شهريا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف تقرير مصور نشرته صحيفة لوس أنجلوس الأمريكية، عن فتاة سعودية تُدعى ” مها المطيري ” ، لديها اهتمام بالقطط المشردة، لدرجة أنها تقوم بتأجير وحدة سكنية خاصة لهم، بحوالي 2.400 ريال شهريًّا.

وأوضح تقرير مصور من داخل الشقة السكنية السرية بالرياض، والتي لا يعرفها أفراد أسرة مها المطيري، وتضع فيها العديد من أحواض الطعام الخاص بالقطط، كما أنها مفروشة بالسجاد؛ أن المطيري (35 عامًا) غير متزوجة، ولا تزال تعيش في منزل والدها الذي لا يتقبل فكرة جمعها للقطط المشردة من الشارع، حتى إنها كانت تخبئها داخل غرفتها.

وقالت المطيري إن والدتها توفيت قبل عامين، وأصيبت بالاكتئاب، فسمح لها والدها بالعمل في المراكز التجارية بالقرب من المنزل.

وذكرت أنها نجحت في استئجار شقة بحوالي 2.400 ريال شهريًا -ما يعادل أكثر من نصف راتبها- عبر أحد التطبيقات مكونة من 3 غرف في منطقة شرق الرياض، وجمعت في البداية عشر قطط من الشارع لإشباع شغفها برعايتها.

وحول ما إذا كانت تلك القطط المشردة تستحق كل تلك المعاناة والتكاليف من قبلها، أجابت المطيري بأن ” الأمر فعلاً يستحق.. لأن هذه القطط تجعلها تشعر بالسعادة ” .