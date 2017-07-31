المحكمة العليا البريطانية ترفض محاكمة توني بلير في " غزو العراق " - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الإثنين، برفض محاكمة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، لدوره في غزو العراق 2003.

وأوضحت المحكمة العليا، أن مبدأ ” جريمة عدوان ” موجود فعلاً في القانون الدولي، لكنه غير موجود في القانون البريطاني في الوقت الراهن.

وكان الفريق عبدالواحد الرباط، رئيس أركان الجيش العراقي السابق، اتهم بلير بارتكاب ” جريمة عدوان ” بجر بلاده إلى غزو العراق.

وقال محامو الرباط، في بيان لهم، إن القاضي ” قام بسابقة خطيرة في فترات تشهد حالات من انعدام الأمن على مستوى العالم ” ، داعين البرلمان إلى تفعيل قانون لمحاسبة المسؤولين عن جرائم العدوان مستقبلاً.

وشاركت بريطانيا الولايات المتحدة في تحالف دولي غزا العراق عام 2003، بحجة إخفاء أسلحة دمار شامل، وذكر تقرير لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق برئاسة السير جون تشيلكوت، أن غزو العراق لم يكن هو ” الحل الوحيد ” للتعامل مع الأزمة.