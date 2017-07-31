أبا الخيل يوضح حقيقة فيديو تجمع رجال الأعمال أمام مكتب العمل - صحيفة صدى الالكترونية

أبا الخيل يوضح حقيقة فيديو تجمع رجال الأعمال أمام مكتب العمل
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن مقطع الفيديو المتداول ويُظهر تجمع عشرات رجال الأعمال أمام مكتب وزارة العمل، قديم حيث إنه يعود إلى ما قبل 4 سنوات.
وكتب أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي في موقع ” تويتر ” : ” هذا المقطع يعود إلى عام 1434هـ في مكتب العمل بأبها أثناء إقرار المقابل المالي 2400 ريال ” .
وكان مقطع فيديو متداول أظهر تجمع عدد من رجال الأعمال أمام مكتب وزارة العمل للمطالبة برفع الرسوم عن العمالة المقيمة بالمملكة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1847 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب شكرا للتوضيح
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18077 ] نشر منذ 48 دقيقة
تو قرار الرسوم صدر
وش الي قبل ٤سنوات🤔