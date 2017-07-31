أبا الخيل يوضح حقيقة فيديو تجمع رجال الأعمال أمام مكتب العمل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن مقطع الفيديو المتداول ويُظهر تجمع عشرات رجال الأعمال أمام مكتب وزارة العمل، قديم حيث إنه يعود إلى ما قبل 4 سنوات.

وكتب أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي في موقع ” تويتر ” : ” هذا المقطع يعود إلى عام 1434هـ في مكتب العمل بأبها أثناء إقرار المقابل المالي 2400 ريال ” .

وكان مقطع فيديو متداول أظهر تجمع عدد من رجال الأعمال أمام مكتب وزارة العمل للمطالبة برفع الرسوم عن العمالة المقيمة بالمملكة.