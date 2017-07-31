⁠⁠⁠⁠⁠الدفاع المدني بمكة يبحث تدابير السلامة في المشروعات المتطورة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة؛ اجتماعًا صباح اليوم الاثنين، برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكلف العميد محمد مبارك القرشي.

ويأتي ذلك استكمالاً لمتابعة تدابير السلامة ومتطلباتها وأعمال الإطفاء، والتدخل في الحوادث بالمشاريع التطويرية بالعاصمة المقدسة.

حضر الاجتماع عدد من المختصين في الدفاع المدني، ومسؤولي السلامة في المنشآت، وناقش خطة عمل إدارات السلامة والإطفاء بالمنشآت، وآلية متابعة جوانب الوقاية والتدخل في حالات الحوادث، بما يحقق مستوى أداء كفء وفاعل، وضمان تنفيذ إجراءات عمل منظمة تهدف لرفع مستوى السلامة، بما في ذلك أي مواقع تحت التشييد.

وتبادل الحضور النقاش حول الخطط العامة، وإجراءات العمل والتفتيش والمتابعة لمنظومة السلامة، وجوانب التأهيل، والتدريب، والمتابعة، وتنفيذ خطط الإخلاء من قِبَل إدارات تلك المنشآت.

وتدخل تلك الاجتماعات ضمن خطة متابعة مجدولة تنفذها مديرية الدفاع المدني بمكة المكرمة للمنشآت، استعدادًا لموسم الحج هذا العام، وتهدف للوصول لأفضل درجات السلامة لحجاج وزائري بيت الله الحرام.