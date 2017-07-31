الحوثيون يمنعون رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قامت الميليشيات الانقلابية اليوم، بمنع رئيسَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ” بيتر ماورير ” والوفد المرافق له من زيارة السجون في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن ” عبد الرقيب فتح ” : إن هذا السلوك دليل على تهرب الميليشيات من كل المبادرات الإنسانية التي تكفلها القوانين الدولية والإنسانية كافة، مبينًا أن رئيس اللجنة الدولية للصليب قام بزيارة كل الأسرى في محافظة تعز واطمأن على أوضاعهم.

ودعا الوزير ” فتح ” المنظمات الدولية لممارسة الضغوطات القوية والحازمة لوقف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها بحق أبناء اليمن في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها والمتمثلة في قصف المنازل وتهجير الآمنين واعتقال من يخالفها الرأي.