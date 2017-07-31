قطر ترسل وفدًا رسميًا لإيران والسبب " روحاني " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تشارك قطر بوفد رسمي في حفل تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت المقبل، في تأكيد جديد على سعي الدوحة إلى التقارب مع طهران على حساب علاقاتها مع أشقائها في الخليج.

ومن المقرر تنظيم حفل تنصيب ” روحاني ” لولاية رئاسية ثانية في 5 أغسطس المقبل.

كان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي؛ قد زار قطر أمس الأحد، حاملاً دعوة خاصة لقطر للمشاركة في الحفل.

وبدأت قطر في التقارب بشكل كثيف مع إيران منذ قطع العلاقات العربية مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي بسبب دعم قطر للإرهاب.

وأكد وزير الخارجية عادل الجبير في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة أمس؛ أن التقارب القطري الإيراني لن يحقق الخير للدوحة، لأن التقارب مع طهران لا يخلف إلا الخراب والدمار والتخريب.