" أبسكو " تعلن وظائف إدارية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة العربية لتجارة المواد البترولية أبسـكو – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروع متاجرها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير العقارات.

– مدير مكتب الخدمات والأمن.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 25/ 9/ 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط هنــــــــا.