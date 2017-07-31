بالفيديو .. الشباب يتغلب على الوطني برباعية في دورة تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد الاشرم(صدى):

انتصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على نظيره الوطني، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الاثنين، على إستاد مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجوعة الثانية التي تضم إلى جانبهما فريق الصفاقسي التونسي.

وفاز الشباب على الوطني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، نجح الليوث في إنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد عن طريق رخي المسطح الشمري في الدقيقة 10 و جمعان الدوسري في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني تمكن إيدي نيكولاس بويوم من تقليص الفارق لصالح الوطني عند الدقيقة 9، قبل أن يضيف زميله هارون عيسى الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 26.

وقبل نهاية المباراة بـ9 دقائق نجح أحمد عطيف في إعادة الشباب إلى المقدمة من جديد، قبل أن يختتم وليد العنزي الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز يتصدر الشباب ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما احتل الوطني المركز الثالث والأخير بدون رصيد من النقاط.