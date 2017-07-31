بالفيديو.. زيارة أمير الرياض لعربات الأطعمة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره الإعلامي محمد الحربي لتفقد أمير الرياض فيصل بن بندر، في زيارة حدثت قبل مدة أثناء فصل الشتاء، لعربات الأطعمة التي يبيع الشباب السعودي من خلالها الأطعمة الخفيفة والمشروبات، والتي انتشرت في المتنزهات وأماكن تجمع العوائل.

وأظهر مقطع الفيديو، الأمير حيث اقتربت سيارته من إحدى عربات الأطعمة، وجرى حوار بينه وبين أحد الشباب السعوديين الذين استفادوا من المشروع، عبّر فيه الأمير عن مساندته للشباب، وتعرف على تجربتهم وما يقدمون من أطعمة.