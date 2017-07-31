نائب خادم الحرمين يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء اليوم الإثنين، في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها التقرير المقدم من وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تحليل الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة بشأن سوق العمل في المملكة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

