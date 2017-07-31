الشباب يقترب من ضم مهاجمه السابق نايف هزازي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أجرت إدارة الشباب اتصالاتها من أجل التعاقد مع مهاجمها السابق نايف هزازي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد حصوله على مخالصة مالية في يونيو الفائت من النصر.

وقالت مصادر: إن الاتفاق بين الطرفين تم، لكن ما أخر إتمام الموضوع طلب الشباب أن يكون العقد لمدة عامين، بينما يريد هزازي أن يكون العقد لمدة عام واحد، مع تأكيد المصادر على أن الاختلاف لن يكون عائقاً أمام عودة هزازي إلى نادي شمال العاصمة السعودية.

ولعب هزازي بقميص الشباب في الفترة بين عامي 2013-2015 عندما اشترت إدارة خالد البلطان العام المتبقي من عقده مع اتحاد جدة، وفي موسمه الأول سجل 7 أهداف قبل توقف موسمه في منتصفه إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وفي الموسم الثاني سجل 14 هدفاً دورياً من أصل 17 مباراة لعبها، قبل أن يرحل إلى النصر مقابل 27 مليون ريال لنادي الشباب، و8 ملايين كراتب سنوي.