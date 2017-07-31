الغفيص يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على تشكيل مجلس الأسرة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس شؤون الأسرة.

وأوضح ” الغفيص ” أن إنشاء المجلس يهدف لتعزيز الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها؛ لتكون أسرة أكثر قوة، ترعى أبنائها وتلتزم بالقِيَم الدينية والأخلاقية والمُثُل العليا التي غُنِي بها الدين الإسلامي.

وقال ” الغفيص ” : ” المجلس يهدف لإعداد استراتيجية للأسرة السعودية وإنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا الأسرة، كما يسعى المجلس ليكون الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والأسرة والطفل في المنظمات الدولية ” .

وأشار ” الغفيص ” إلى أن تنظيم مجلس شؤون الأسرة يوحد جهود القطاعات الحكومية كافة فيما يتعلق بقضايا الطفل والمرأة وكبار السن؛ إذ يجمع بين التمثيل القيادي من مختلف الوزارات والخبراء المختصين في قضايا الأسرة، إضافةً لممثلين من هيئة حقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري.

وأوضح رئيس مجلس شؤون الأسرة إلى أن هيكل المجلس يضم تحت الأمانة العامة 3 لجان غنية مهمتها متابعة قضايا الطفل والمرأة وكبار السن، واقتراح التنظيمات والبرامج التوعوية، والتوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات العالمية، وإجراء الدراسات التي تخدم تنمية الأسرة وتعزيز دورها.