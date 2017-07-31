 مقتل إرهابي والقبض على اثنين آخرين وسط سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

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مقتل إرهابي والقبض على اثنين آخرين وسط سيناء

مقتل إرهابي والقبض على اثنين آخرين وسط سيناء
القاهرة(صدى):

تمكنت قوات إنفاذ القانون المصرية بالجيش الثالث الميداني، بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف أحد الأوكار التابعة للعناصر الإرهابية بوسط سيناء، أسفرت عن مقتل إرهابي وتدمير عربة دفع رباعي، ودراجتين ناريتين.

وألقت القوات القبض على إرهابيين اثنين، ومع أحدهما مبالغ مالية كانت فى طريقها لدعم العناصر التكفيرية.

يأتي هذا استمرارًا لجهود القوات المسلحة المصرية في مكافحة النشاط الإرهابي، وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، فيما تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها لتنفيذ المهام المخططة لتطهير البؤر الإرهابية بوسط سيناء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1847 ] نشر منذ 2 ساعتين

خبر مفرح و عقبال ما تقبضون علي الهاربين منهم و حفظ الله الجنود البواسل

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