بالفيديو.. هطول أمطار على الحرمين وسط بهجة المعتمرين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وسط بهجة المعتمرين والزوار، هطلت أمطار على مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الإثنين، مصحوبة برياح نشطة، وظهرت جلية في الحرم المكي.

وأظهر مقطع فيديو المتداول، بداية هطول الأمطار من داخل الحرم المكي، وابتهال المعتمرين لهذه النعمة، فيما سُمع صوت الأمطار على أرضية المسجد الحرام، ووقف معتمرون رافعي أيديهم مستغرقين في الدعاء لله.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، توقعت اليوم هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران وعسير وجازان والباحة تمتد إلى مرتفعات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

