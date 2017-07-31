روسيا تكشف مصرع 5 من سائحيها فى تركيا خلال أسبوع واحد - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلنت وكالة السياحة الروسية، مقتل خمسة سائحين روس فى منتجعات مختلفة فى تركيا فى مطلع الأسبوع الجارى، حسبما أعلنت نقلا عن بيانات من مركز الأزمات فى وزارة الخارجية الروسية.

وذكرت وكالة تركية، أن المواطنة الروسية أوكسانا أستافييفا البالغة من العمر 36 عاما توفيت فى منتجع تركى بسبب مضاعفات الربو خلال السباحة في البحر، حيث غرقت فى الماء بعدما نسيت أخذ الدواء فى غرفة الفندق.

ووفقا لصحيفة ميليت التركية، توفى يوم السبت فى تركيا اثنين من السياح الروس، أحدهم الكسندر شيفتشينكو البالغ من العمر 56 عاما، غرق فى المنتجع، وتوفى فى الطريق إلى المستشفى، والثانة تاتيانا وجينوفا البالغة من العمر 47 عاما، توفيت إثر نوبة قلبية فى نفس المنتجع.