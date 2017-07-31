الجامعة الإسلامية تعلن أسماء المرشحين لوظيفة سائق - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية، عن أسماء المرشحين من المتقدمين على وظيفة سائق (م33) الذين تم إشعارهم بالقبول مبدئيًا.

وأشارت إلى أن موعد إجراء الاختبار العملي للمتقدمين، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1438/11/14هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1438/11/18هـ من الساعة (5:00) عصراً، بإدارة (شعبة الحركة).

ودعت الجامعة الإسلامية المرشحين إلى الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الأقل، وإحضار ملف بلاستيكي يرفق به الطلبات التالية:

– تعبئة نموذج طلب التوظيف (101 / ب) لغير الموظفين وإرفاقه.

– صورة من رخصة القيادة عمومي نقل ثقيل سارية المفعول مع الأصل للمطابقة.

– صورة من الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة.

– استمارة التسجيل ببرنامج (ساعد).

– عدد (4) صور شخصية مقاس (4*6).

وأوضحت أنه لمعرفة أسماء المرشحين، فضلاً اضغط (هنا ) .