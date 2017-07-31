بالصور.. مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار إطار مركبة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفرقة صباح اليوم الإثنين، بعد انفجار إطار مركبة سيارة وهي في طريقها باتجاه عرفة .

وكشفت إدارة مرور العاصمة المقدسة، أن الحادث وبناء على التحقيقات الأولية أن انفجار الإطار تسبب في انقلاب المركبة والتي كان يستقلها خمسة أشخاص من جنسية برماوية وهم باتجاه عرفة بعد مدرسة علوي تونسي .

وأضافت الإدارة أنه نجم عن حادث الانقلاب مصرع شخصين وإصابة ثلاثة بإصابات متعددة متوسطة وخطيرة فيما تم إيقاف قائد المركبة للتحقيق .

واختتمت تصريحها مؤكدة أن الحادث لم يقع في عرفة وإنما على الطريق المؤدي إلى عرفة بعد مدرسة تعليم القيادة .