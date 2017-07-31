شرطة الباحة تقبض على 1814 شخصًا لمخالفة نظامي الإقامة والعمل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الباحة خلال الشهرين الماضيين من القبض على 1814 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل وذلك على النحو التالي:

ونجحت الجهات الأمنية الميدانية في القبض على 597 شخصًا مجهولين الهوية، و125 شخصًا لا يحملون إقامة، و667 شخصًا يحملون إقامة منتهية الصلاحية، و37 شخصًا متغيبين عن العمل لدى الكفيل، و6 أشخاص يعملون لدى الغير، والقبض على 45 شخصًا يعملون لحسابهم الخاص، و66 شخصًا هاربين من كفلائهم، و31 شخصًا بقضايا مصاحبة لعملية الضبط الميداني.

وتستمر الشرطة في شن مثل تلك الحملات لملاحقة المخالفين وتقديمهم للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والقانون عليهم، وسط مطالب للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية في كل ما من شأنه خدمة المصلحة العامة.