تعرفي على أكثر الأشياء إحراجاً أثناء العلاقة الحميمة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

هل تعرضتِ لبعض التصرفات المحرجة من قبل خلال العلاقة الحميمة، وشعرتِ بأنها نهاية العالم؟ التجشؤ مثلًا أو الشد العضلي أو الوقوع من على الفراش أو خروج بعض الغازات؟

لا تقلقي فلستِ بمفردكِ، هناك أكثر من ألفي شخص شاركوا في دراسة حديثة، أجرتها مؤسسة طبية عن أكثر الأخطاء المحرجة، التي تحدث في أثناء العلاقة الحميمة بين الزوجين، وكانت النتائج طريفة ومفاجئة.

ومن أكثر الأخطاء والتصرفات، التي تحول العلاقة الحميمة من الأجواء الرومانسية الحالمة إلى الضحك والإحراج، جاء ما يلي:

1. الشد العضلي في أثناء العلاقة الحميمة خاصة في القدمين.

2. التجشؤ بصوت عالٍ ومسموع.

3. الوقوع من على الفراش في أثناء الحركة أو المداعبة.

4. العض بقوة في أثناء التقبيل.

5. نسيان الباب أو الشباك مفتوحًا.

6. الصوت العالي للغاية من الشريك.

7. التسبب في كسر إطار السرير أو الكنبة.

8. سماع صوت أشخاص أو هاتف أو تلفزيون بدرجة عالية تسبب التشتت.

9. الرغبة في التبول.

10. خروج بعض الغازات.

11. انتهاء العلاقة الحميمة أسرع مما يجب أن يكون.

12. النعاس فجأة.

13. قطع ملابس الشريك دون قصد.