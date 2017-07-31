 ⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الشرطة التركية تعتقل مواطنا هاجم تمثال أتاتورك - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الشرطة التركية تعتقل مواطنا هاجم تمثال أتاتورك

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الشرطة التركية تعتقل مواطنا هاجم تمثال أتاتورك
أنقرة(صدى):

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الأحد، شخصا حاول الاعتداء على تمثال لمؤسس دولة تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى، بمقطع فيديو لرجل ملتح يرتدى عمامة، حاول إسقاط تمثال كبير لأتاتورك بواسطة منجل فى يده.

وعلى الفور، اعتقلت الشرطة المهاجم، بعد تلقي بلاغات بوجود محاولة اعتداء على التمثال، وبعدما سمحت له بإلقاء ما يشبه البيان على عدد ممن تجمعوا حوله، ليقول بشكل صريح إن محاولة لإسقاط التمثال ترتبط بخلفية دينية.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 9 دقائق

تسلم الايادي اعانك ا لله علي تدمير اصنام العلمانيه و الملاحده.

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