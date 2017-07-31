⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. الشرطة التركية تعتقل مواطنا هاجم تمثال أتاتورك - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الشرطة التركية تعتقل مواطنا هاجم تمثال أتاتورك
اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الأحد، شخصا حاول الاعتداء على تمثال لمؤسس دولة تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى، بمقطع فيديو لرجل ملتح يرتدى عمامة، حاول إسقاط تمثال كبير لأتاتورك بواسطة منجل فى يده.
وعلى الفور، اعتقلت الشرطة المهاجم، بعد تلقي بلاغات بوجود محاولة اعتداء على التمثال، وبعدما سمحت له بإلقاء ما يشبه البيان على عدد ممن تجمعوا حوله، ليقول بشكل صريح إن محاولة لإسقاط التمثال ترتبط بخلفية دينية.
Esas putperestlik vesveseye tapmaktır. Atatürk büst ve heykelleri put değildir. Ezanın dinmesini engellemiş bir kahramanın hatıratıdır! pic.twitter.com/TA8ngVGQ7a
— Eren Erdem (@erenerdemnet) July 30, 2017
زائر[ عدد التعليقات: 631 ] نشر منذ 9 دقائق
تسلم الايادي اعانك ا لله علي تدمير اصنام العلمانيه و الملاحده.