‏انطلاق فعاليات " دراجتي برؤيتي " في الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني (صدى):

‏انطلقت، صباح اليوم الإثنين، فعالية ” دراجتي برؤيتي ” والتي تقام في منطقة الباحة كأول مرة في الشرق الأوسط وفي منطقة الباحة، والتي تحضى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة وبإشراف عام وتنظيم من مجموعة أتقن.

وعند فتح بوابات فعالية دراجتي برؤيتي في تمام السادسة صباحا توافدت أعداد المشاركين من منطقة الباحة وخارجها برفقة دراجاتهم، وخضع جميع المشتركين إلى التسجيل الرسمي في الفعالية وفق الشروط الموضوعة من الكادر التدريبي الأوربي.

وقبل الإنطلاقة الإفتتاحية للدراجات تم عمل فحص لدراجات المشاركين للتأكد من أمور السلامة في الدراجة ومن ثم بدأت الإنطلاقة الإفتتاحية للدارجين وذلك بقيادة الكادر التدريبي الأوروبي وبدعم من الجهات الأمنية ممثله في المرور ومن ثم تمت العودة مجدداً إلى المقر الرئيسي للفعالية وتم قياس نبضات القلب ونسبة الأوكسجين في الدم لدى المشتركين بعد إنطلاقتهم في الدراجات.

تلى ذلك التدريبات الرياضية التي اشتملت على الإطالات والتدريبات التي تساعد اللاعبين على رفع المعدل اللياقي، ووجه الجهاز الفني للدراجات إلى فصل اللاعبين واختيارهم على مجموعات وذلك بناء على لياقة كل لاعب.

وتم منح اللاعبين راحة حتى الفترة المسائية والتي عادت بتمارين تقوية الجسم والعضل والعمل على الأمور الصحية للاعبين والتي يهدف من خلالها الجهاز الفني رفع المعدل اللياقي للاعبين.

ومن جانبه شهدت الفعالية مشاركة من جانب الأطفال في فعالية دراجتي برؤتي وذلك من خلال التمارين والإنطلاقة للدارجين وسوف يخضعون في الأيام المقبلة إلى جدول تدريبي يخص سنهم.

