شرطة الخفجي تكشف تفاصيل العثور على جثة داخل شقة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت شرطة محافظة الخفجي، أن الجثة التي عُثِرَ عليها أمس الأحد بإحدى الشقق السكنية؛ تعود لمواطن ثلاثيني، وأن المؤشرات الأولية تؤكد أن الوفاة طبيعية.

وقال مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد فهد الدريهم، إن شرطة محافظة الخفجي تبلغت صباح أمس بوجود شخص متوفى داخل سكنه بإحدى شقق المحافظة، وانتقل المختصين، وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وحفظ الجثمان بثلاجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وإشعار فرع النيابة العامة بحكم الاختصاص.