الكويت: الجميع يعلق الآمال على وساطتنا في أزمة قطر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، استمرار الكويت في وساطتها بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، لإيجاد حل للأزمة.

وقال الجار الله: ” الجميع يعلق آمالاً كبيرة على هذه الوساطة، لا سيما وأنها تتم بجهود أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. ووجدت جهود الأمير دعمًا وتأييدًا عربيًا ودوليًا للوصول إلى حل يُرضي جميع الأشقاء ” .

تأتي هذه التصريحات بعدما أعلن وزراء خارجية الدول المقاطعة في مؤتمر مشترك في المنامة؛ استمرار الإجراءات الحالية والتمسك بالمطالب المقدمة لقطر.