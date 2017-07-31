رئيس الشباب الأردني يتفاوض مع " عبدالغني " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

بات قائد فريق النصر السابق حسين عبدالغني قريبا من الانضمام لفريق شباب الأردن، بعد أن جمعه لقاء برئيس نادي الشباب الأردني سليم خير في العاصمة عمان، ودار بينهما مفاوضات من أجل الانضمام إلى الفريق لمدة موسم واحدة.

وقال سليم خير: ” التقيت اللاعب هنا في عمان وجلست معه لمدة ساعة وعرضنا عليه الانضمام لموسم واحد معنا، ونحن في انتظار رده الذي سيكون خلال الـ 48 ساعة القادمة، وفي حالة الموافقة فسوف نتطرق للأمور الأخرى التي يطلبها اللاعب من أجل إنهاء مراسم التوقيع معه ” .

وتابع: ” فريقنا حاليا يمثله مجموعة من اللاعبين الصغار ووجود عبدالغني مهم للغاية فهو لاعب خبرة ومكسب لهذه المجموعة الشابة، كذلك هناك 3 محترفين أجانب تعاقدنا معهم وبإذن الله سيكون الفريق مختلفا هذا الموسم ” .

وأشار إلى أن الدوري في الأردن سيبدأ في شهر سبتمر، ويسبقها مباريات بطولة الدرع التي تقام الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه يحتاج للخبرة والقائد في هذه المباريات.