 جمعية التحفيظ بالخرمة تعلن 28 وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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جمعية التحفيظ بالخرمة تعلن 28 وظيفة شاغرة

جمعية التحفيظ بالخرمة تعلن 28 وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرمة ” اقرأ ” -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر 28 وظيفة تعليمية وإدارية شاغرة للسعوديين فقط (رجال)، وترغب بشغلها عن طريق المفاضلة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

1- مدير عام الجمعية: جامعي + خبرات سابقة.

2- مدير الشؤون التعليمية: جامعي تربوي + حفظ خمسة أجزاء فأكثر.

3- محاسب: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في (المحاسبة، أو إدارة مالية) + خبرات سابقة.

4- مدير العلاقات العامة: ثانوية عامة + خبرات سابقة.

5- معلم قرآن – (عدد 20 وظيفة): حفظ عشرة أجزاء فما فوق.

6- مشرف تعليمي – (عدد 4 وظائف): جامعي تربوي.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم للوظائف المعلنة التسجيل عن طريق موقع الجمعية الإلكتروني وذلك بدءًا من تاريخ 7/ 11/ 1438هـ، ولمدة شهر، علمًا بأن موعد المقابلات للمرشحين سيحدد بعد عيد الأضحى المبارك.

ولتقديم طلب توظيف، اضغط (هنا ).


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