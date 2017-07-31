الجيش اللبناني يشن غارات احترازية علي مسلحي داعش - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

شن الجيش اللبناني، مساء اليوم الإثنين، غارات احترازية بثلاثة صواريخ على مواقع مسلحي داعش المتواجدين في جرود بلدات رأس بعلبك والقاع والفاكهة في الشمال اللبناني.

صرح بذلك نائب رئيس بلدية رأس بعلبك وليم نصير لمديرة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، لافتا إلى أن تلك الغارات الاحترازية تأتي مع زيارة وزير الشئون الاجتماعية اللبناني بيار بوعاصي لأفراد الجيش اللبناني المتواجدين في القاع لتقديم التهنئة لهم بالعيد الـ72 لتأسيس الجيش ورفع معنوياتهم تمهيدا للمعركة التي يستعد لها الجيش اللبناني ضد تنظيم داعش الارهابي .

وأشار في هذا الصدد إلى استقدام لواء المشاة الأول من منطقة الشمال إلى بلدة القاع استعدادا لتلك المعركة التي سيقوم بها الجيش ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي المتواجد على مساحة 200 كيلومتر مربع من جرود بلدات رأس بعلبك والقاعدة والفاكهة والتي لم يتحدد موعد بدءها بعد .